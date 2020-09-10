Турчинов: Любой военный преступник, появившийся в зоне ответственности Объединенных сил, согласно закону - должен быть уничтожен или задержан

Большего преступления и национального унижения, чем позволить "проверять" наших военных тем, кто их убивает, кто седьмой год подряд ведет против нас войну, разрушает наши города и села, издевается над нашими гражданами, невозможно себе представить.

Об этом заявил экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов на своей странице в Facebook.



По его словам, ничтожные марионетки Кремля позволили себе выдвигать абсурдные "ультиматумы" и угрозы, после того как российско-террористические группировки очередной раз безнаказанно обстреляли украинские позиции, убили и ранили наших бойцов, не получив адекватного ответа.



"Украинская власть, вместо того, чтобы поставить на место зарвавшихся преступников, через представителей президента в ТКГ унизительно предложила им" проинспектировать наши позиции"", - сказал Турчинов.



Он отметил, что большего преступления и национального унижения, чем позволить "проверять" наших военных тем, "кто их убивает, кто седьмой год подряд ведет против нас войну, разрушает наши города и села, издевается над нашими гражданами, трудно и представить".



"Любой военный преступник, который появится в зоне ответственности Объединенных сил, в соответствии с действующим законодательством должен быть уничтожен или задержан", - отметил экс-секретарь СНБО Украины, добавив, что ни Зеленский, ни его представители в ТКГ, ни подчиненные ему силовики не имеют права перечеркивать нормы Конституции и украинского законодательства, разрушая основы национальной безопасности, открывать для врага наши позиции и унижать защитников страны.



"Вместо твердого ответа агрессору и защиты украинской земли действующая власть, прячась за разговоры о "мире", навязывает нам ползучую капитуляцию. Это недопустимо и должно быть остановлено! Я обращаюсь ко всем патриотам Украины. У нас нет больше времени на выяснение отношений и пустую болтовню. Пришло время, объединившись, остановить разрушение и унижение страны!", - резюмировал Турчинов.