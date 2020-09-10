В ближайшее время Рада примет взвешенное решение по событиям в Беларуси, - Разумков

Верховная Рада на следующей неделе выскажет свою позицию по событиям в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Надеюсь, что в начале пленарной недели этот вопрос будет вынесен в зал, мы сможем его обсудить и принять взвешенное, правильное решение, которое будет отстаивать суверенитет и независимость Беларуси", - передает слова Разумкова во время встречи со спикером Сеймаса Литвы Викторасом Пранцкетисом сайт украинского парламента.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию в Беларуси и Разумков напомнил, что позиция Украины в белорусском вопросе совпадает с позицией демократических государств.

"Позиция Украины неоднократно озвучивалась и вполне отражает соответствующую политику других демократических государств. Выборы должны быть честными и признанными как внутри государства, так и за ее пределами. Украине принципиально, чтобы Беларусь была демократической, свободной и независимой. К сожалению, Украина ощутила на себе, к чему могут привести события, которые мы наблюдаем сегодня в Беларуси - седьмой год подряд на востоке нашего государства продолжается вооруженная агрессия, есть оккупированные территории на Донбассе и в Крыму. Поэтому я искренне желаю белорусскому народу, чтобы ему удалось не допустить подобного на своей территории ", - подчеркнул Разумков.

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Спикер Рады поздравил своего коллегу с 30-летием восстановления независимости Литвы.

"Наши государства прошли большой путь, чтобы стать независимыми. Для нас это не просто слова - Украина действительно понимает, что такое бороться за суверенитет и территориальную целостность, отстаивать свои интересы и с оружием в руках, и на международной арене. Именно поэтому мы высоко ценим поддержку Литвы в этом вопросе и благодарим за постоянную позицию вашего государства на международных площадках ", - отметил Разумков.

Спикер парламента отметил высокую эффективность сотрудничества Украины и Литвы.

"Это и наша совместная работа в межпарламентских ассамблеях, и сотрудничество в рамках "Балтик плюс" на территории Совета Европы и ПАСЕ. Этот механизм демонстрирует эффективность на протяжении многих лет и помогает отстаивать наши общие интересы, демократические принципы и двигаться вперед, строить будущее, помня о прошлом", - подчеркнул он.

Разумков отметил, что отношения между Литвой и Украиной остаются дружескими.

"Коронавирус внес изменения в жизни и работе государств и их парламентов. Это отразилось на формате наших отношений, но не отразилось на их искренности. Наши общие ценности и интересы, которые отстаивает и Украины, и Литва, остаются постоянными", - отметил он.

Председатель Верховной Рады поблагодарил Литву за поддержку Украины в борьбе за суверенитет и территориальную целостность.

"Перемирие на востоке Украины продолжалось 42 дня, но, к сожалению, 6 сентября мы снова имели потери на фронте. Перед нами стоит много вызовов, и только вместе мы сможем все преодолеть. Учитывая это, я хочу искренне поблагодарить Литве за помощь в лечении 282 наших военнослужащих, пострадавших в результате боевых действий на востоке Украины, а также за поддержку в восстановлении школы в Авдеевке. Мы понимаем, насколько это непросто для вас и важно для нас", - сказал Разумков.

Как сообщалось, Разумков в четверг находится с официальным визитом в Литве.