Новости

"Слуга народа" Яременко об "инспекции" в зоне ООС: Представитель СЦКК будет рассматривать украинские позиции в бинокль

5 87851
"Слуга народа" Яременко об "инспекции" в зоне ООС: Представитель СЦКК будет рассматривать украинские позиции в бинокль
Представители наемников РФ не будут находится на позициях украинских военных в районе села Шумы во время инспекции, согласованной вчера в Трехсторонней контактной группе.

Об этом заявил в Facebook нардеп из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, передает Цензор.НЕТ.

"Есть одноразовая акция верификации. В присутствии представителя миссии ОБСЕ представитель СЦКК приблизится к нашим позициям на расстояние, которое позволит разглядеть их в бинокль", – заявил Яременко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "На 7-м году войны договориться о совместном патрулировании с боевиками, это как на 7-м году изнасилований договориться с насильником о совместном походе к психологу", - "слуга народа" Наталуха

Нардеп утверждает, что одновременно представитель Украины будет осматривать российские позиции.

Яременко подчеркнул, что ситуация неприятная, поскольку россияне фактически поставили под сомнение деятельность миссии ОБСЕ, представители которой заверили, что никаких инженерных работ, нарушающих соглашение о перемирии, Украина не ведет.

По словам нардепа, представители ОБСЕ заявили, что нынешняя акция верификации будет одноразовой и не станет прецедентом для повторения в других местах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня вечером ветераны будут пикетировать ОП в знак протеста против договоренностей об инспектировании врагом позиций ООС

Слуга народа Яременко об инспекции в зоне ООС: Представитель СЦКК будет рассматривать украинские позиции в бинокль 01

Ранее участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Автор: Степан Гутник

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Генрих Реалист
    Эээээ бородатый гамадрил. Сообщи свежие прайсы анальных киевских тётон "низкой социальной ответственности" !
  • Старый зольдат
    Шоб ты дзюрилку свою, всю свою говенную жизнь, в бинокль рассматривал, кнур озабоченный.
  • Oljik
    "Слуга народа" Яременко об "инспекции" в зоне ООС: Представитель СЦКК будет рассматривать украинские позиции в бинокль - Цензор.НЕТ 3054
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости