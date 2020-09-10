Дистанционное обучение в школах поддерживают лишь 5% жителей Украины, - опрос группы "Рейтинг"

Абсолютное большинство жителей Украины считают, что дети должны ходить в школу и считают, что ситуация с весенним карантином негативно повлияла на успешность обучения детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные соцопроса Социологической группы "Рейтинг"

Так, по данным исследования 40% опрошенных отрицательно относятся к внедрению ограничительных мер для организации обучения в школах с нового учебного года. 30% - относятся к этому положительно, 22% - нейтрально.

Относительно больше тех, кто негативно относится к ограничительным мерам среди опрошенных, проживающих с детьми до 17 лет.

В то же время, половина опрошенных считают оптимальными противокарантинные правила для школ, введенные властями с сентября этого года. При этом, четверть считают их слишком жесткими, 11% - наоборот слишком мягкими. Относительно больше тех, кто считает введенные меры жесткими, среди тех, кто имеет детей дошкольного возраста.

49% поддерживают обязательное ношение масок для учеников на переменах в школе, несмотря на это 45% - против такой инициативы. Больше всего последних среди тех, кто имеет детей дошкольного и школьного возраста.

72% считают, что обучение в школах в этом году нужно проводить по традиционной системе (с посещением учебных заведений). 19% поддерживают смешанную форму (традиционную и дистанционную), только 5% - полностью дистанционную. Относительно больше тех, кто поддерживает инновационные подходы к обучению детей, среди респондентов молодого возрастной категории (18-29 лет) и жителей городов.

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74% считают, что ситуация с весенним карантином негативно повлияла на успешность обучения детей в школах. 66% имеют подобные ожидания и относительно обучения в этом году.



86% тех, чьи дети учились в школе в этом году во время карантина, отметили, что они имели доступ к онлайн обучению. 14% - не имели. Основными причинами, которые помешали онлайн обучению, опрошенные, чьи дети не учились дистанционно, назвали отсутствие интернета (33%), плохую организацию со стороны учебного заведения (15%) и отсутствие компьютера, планшета или мобильного телефона (14%).

47% опрошенных, чьи дети учились онлайн, использовали для занятий Viber, 28% - Zoom, 13% - Skype, по 11% - телеуроки или Google classroom.

61% отметили, что занятия с детьми онлайн происходили регулярно, 18% - что они имели как регулярный, так и нерегулярный характер, и только 10% сказали, что уроки проходили преимущественно нерегулярно.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 1-5 сентября 2020