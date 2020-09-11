Дуда планирует приехать в Украину 12-13 октября. Зеленский заявил, что это "еще одно доказательство дружбы между Украиной и Польшей"

Президент Польши Анджей Дуда планирует осуществить визит в Украину 12-13 октября.

Об этом во время Экономического форума в польском Карпаче заявил директор Восточного департамента МИД РП Ян Хофмокл, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Визит президента Дуды в Украину планируется на 12-13 октября", - сказал Хофмокл.

Он отметил, что детали визита ныне дорабатываются. На сегодняшний день предполагается, что в первый день визита Дуда будет находиться в Киеве, а план второго дня визита еще в процессе согласования.

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Директор Восточного департамента МИД Польши сообщил, что планируется также проведение в ближайшее время заседания Украинско-польской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Хофмокл подчеркнул, что польско-украинские отношения сейчас очень интенсивные, между Киевом и Варшавой происходят экспертные встречи по разным вопросам. В частности, ведутся переговоры относительно выдачи разрешений на транзитные грузовые перевозки, обсуждаются вопросы вакцинации, здравоохранения и многие другие.

"Стратегическое партнерство с Украиной мы видим в еще большем приобщении Киева к решению проблем этой части Европы, поскольку украинский голос является важным", - отметил польский дипломат.

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Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что второй визит президента Польши Анджея Дуды в Украину, в октябре 2020 года, является еще одним доказательством дружеских и теплых отношений между странами, а Украина готова присоединиться к предложенному им Плану международного сотрудничества после завершения пандемии COVID-19.

"Второй визит Анджея Дуды в Украину в октябре 2020 года – еще одно доказательство дружеских и теплых отношений между Украиной и Польшей. Благодарен за поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Украина готова присоединиться к вашему предложенному Плану международного сотрудничества после пандемии COVID-19", - написал он в своем Twitter в пятницу.