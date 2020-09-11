Ликвидация "полтавского террориста" Скрипника была правомерной, - и.о. директора ГБР Соколов

Государственное бюро расследований не установило факта превышения полномочий сотрудниками полиции при ликвидации "полтавского террориста" Романа Скрипника.

Об этом сообщил в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" и.о. директора ГБР Александр Соколов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы провели расследование, как обязывает нас закон. В ходе расследования установлено, что сотрудники полиции действовали правомерно, адекватно тем угрозам, которые были. Не было превышений полномочий", - сказал Соколов.

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Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Захватчик Роман Скрипник угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.

Спустя почти две недели Скрипник был найден и ликвидирован.