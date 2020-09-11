Сумятицу в процесс проведения конкурса на должность директора ГБР внес коронавирус, - Соколов

И.о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов заявляет, что хотел бы завершить реформирование Бюро на должности директора ГБР, и планирует участие в конкурсе на занятие этой должности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соколов рассказал, что промедление с проведением конкурса на должность директора ГБР связано с эпидемией коронавируса.

"Мы давно ждем назначения комиссии и самого конкурса. Сумятицу в этот процесс внес коронавирус, так как отложилась работа Верховной Рады по определению представителей в конкурсную комиссию. По закону конкурсная комиссия должна быть сформирована из девяти человек. Три представителя от президента были утверждены еще год назад, трех своих представителей определил парламент и три человека должны быть представлены от Кабмина, точнее, это должны сделать влиятельные международные организации через украинское правительство", - пояснил чиновник.

Соколов добавил, что проведение конкурса организовывает Офис президента. "Думаю, что процесс должен уже начаться. Есть у организаторов мысли начать хотя бы сбор документов еще до того, как будет решен вопрос с международными партнерами. Сторонники этой идеи хотят как можно быстрее начать технический процесс, а противники говорят, что даже за техническими процессами должны наблюдать все члены конкурсной комиссии. К какому решению придет организатор – увидим в ближайшее время", - уточнил и.о. директора ГБР.

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Отвечая на вопрос о том, есть ли у него желание участвовать конкурсе, Соколов сказал: "Я очень позитивно настроен участвовать. Волею судьбы уже полгода здесь и понимаю все изменения, которые необходимы Бюро. К тому же много процессов уже начато… Тут даже не амбиции, скорее некий спортивный интерес закончить то, что я начал".

По его словам, возглавить Бюро может и "человек с другим видением этих процессов, он начнет все перестраивать, а любые изменения курса или замораживание проектов ведет к стагнации". Отвечая на вопрос о том, есть ли у него поддержка в стремлении победить в конкурсе, и.о. главы ГБР сказал: "Думаю, что моя поддержка – это мои знания и уверенность, а как оценит конкурсная комиссия – посмотрим".

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