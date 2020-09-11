Зеленский по телефону обсудил с председателем ОБСЕ Рамой ситуацию на Донбассе

С целью координации усилий по мирному урегулированию на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с действующим председателем ОБСЕ, премьер-министром Албании Эдди Рамой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и важные аспекты переговорного процесса в рамках Нормандского формата.

Президент привлек внимание к нарушениям договоренностей со стороны незаконных вооруженных формирований, в частности обстрелов ими украинских позиций, которые происходили 6 и 10 сентября.

"Вчера, буквально во время моей телефонного разговора с канцлером Ангелой Меркель, боевики открыли огонь по украинским позициям близ населенного пункта Шумы, по участку, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ. И разница между этими выстрелами и предыдущими заключалась в том, что эти были прицельными. Мы не хотим новой эскалации. Ведь 6 сентября в результате провокации НЗФ мы уже понесли потери - погиб один военный ВСУ, один был ранен ", - сказал Зеленский.

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"Действующий председатель ОБСЕ со своей стороны поддержал усилия украинской стороны, направленные на достижение мира в регионе, и заверил в готовности албанского председательства способствовать восстановлению мира. Рама отметил, что шаги, которые сделал украинский президент и народ в направлении достижения мира, - очень мужественные. Также отметил, что сожалеет об отсутствии взаимного движения противоположной стороны в этом направлении", - говорится в сообщении.

В этом контексте собеседники отметили важность обеспечения полного, беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всю оккупированную территорию. Поскольку мандат СММ ОБСЕ не ограничивается лишь Донбассом, Зеленский отметил ожиданиях Украины, что мониторинговая миссия будет уделять должное внимание также ситуации в оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе.

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