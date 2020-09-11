Песков об инспектировании украинских позиций под Шумами: "Плохо, что не состоялось"

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет о срыве инспекции украинских позиций под Шумами Донецкой области.

Об этом пишет ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

"То, что не состоялось, это плохо. Это вызывает сожаление", - сказал он журналистам в пятницу.

Песков при этом выразил надежду, что встреча политсоветников "нормандской четверки", запланированная на 11 сентября, даст ощутимый результат и что у политсоветников будет возможность обсудить причины, по которым инспекция не состоялась.

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Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Накануне в пресс-центре Минобороны сообщали, что на Донбассе оккупанты укрепляют позиции и минируют подступы. В частности, на прошлой неделе противник осуществлял интенсивные меры по сооружению новых окопов и блиндажей на Новоайдарском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Торецком, Кураховском и Волновахском направлениях.