Экспертизы по делу полицейских Кагарлыка практически завершены: в ближайшее время дело будет передано в суд, - и.о. директора ГБР Соколов

Практически все экспертизы, назначенные по делу полицейских Кагарлыка (Киевская обл.) завершены, в ближайшее время материалы дела будут направлены в суд, отмечает и.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Соколов.

Соколов рассказал, что в ходе расследования преступлений, совершенных полицейскими в Кагарлыке, сотрудники ГБР "установили еще несколько эпизодов, связанных с теми же и другими фигурантами, которые причастны к пыткам людей", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Дело было продлено не потому, что как говорят некоторые народные депутаты, мы пытаемся что-то спрятать, затянуть. В этом деле назначено более 57 экспертиз, около 90% из них уже выполнены. Мы ждем окончания проведения экспертиз. Думаю, что в ближайшее время направим дело в суд", - сообщил Соколов.

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Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.

22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.