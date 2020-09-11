Расследование дела "минера", угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве, завершено и направлено в суд, - прокуратура
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Киевской местной прокуратурой № 4 направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который 1 июня 2020 угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
В ходе досудебного расследования установлено, что мужчина изготовил муляж взрывного устройства и пришел с ним на мост Метро, откуда позвонил по спецлинии 102 и сообщил о готовящемся взрыве.
Для недопущения возможной гибели людей было приостановлено движение автомобилей по мосту Метро до задержания псевдоминера. Также в результате происшествия было отменено движение 69 поездов Киевского метрополитена. Во время задержания подозреваемого никто не пострадал.
Обвинительный акт в отношении минера направлен в суд для рассмотрения по существу. За совершенное "минеру" грозит до 8 лет лишения свободы. Сейчас обвиняемый находится под круглосуточным домашним арестом.