Украина не будет возобновлять импорт электроэнергии из РФ или Беларуси, - Буславец
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Украина не планирует возобновлять импорт электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси.
Об этом на пресс-конференции сказала и. о. министра энергетики Ольга Буславець, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Не хочется даже рассматривать вариантов открытия импорта. Тот же "Энергоатом" при открытии импорта должен автоматически ограничить свое производство. Это приведет к снижению производства тепловой генерации, снижению объемов продаж угля", - выразила мнение и.о. министра.
Она напомнила, что импорт электроэнергии будет иметь мультипликативный негативный эффект для всей отрасли электроэнергетики.
"Невозможно даже мысленно вспоминать об импорте электроэнергии из РФ или Беларуси", - подытожила Буславець.