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Украина не будет возобновлять импорт электроэнергии из РФ или Беларуси, - Буславец

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Украина не будет возобновлять импорт электроэнергии из РФ или Беларуси, - Буславец
Украина не планирует возобновлять импорт электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси.

Об этом на пресс-конференции сказала и. о. министра энергетики Ольга Буславець, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Не хочется даже рассматривать вариантов открытия импорта. Тот же "Энергоатом" при открытии импорта должен автоматически ограничить свое производство. Это приведет к снижению производства тепловой генерации, снижению объемов продаж угля", - выразила мнение и.о. министра.

Она напомнила, что импорт электроэнергии будет иметь мультипликативный негативный эффект для всей отрасли электроэнергетики.

"Невозможно даже мысленно вспоминать об импорте электроэнергии из РФ или Беларуси", - подытожила Буславець.

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Топ комментарии

  • dtrscnij grsrt
    Ашоштакоє?
    То прямо жити не могли без кацапської електрики, а тут, опаля.
    І, вуаля !
  • Вася Шевченко f77d76ba
    гениально !!!
  • secret secret_too
    збитки нашим підприемствам вже нанесено, "вженеолігархи" ахметов з коломойшею отримали свій шмат, тепер можна звалити все на лероса і вмивати цурупалки.
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