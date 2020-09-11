В Киеве из-за вхождения в "оранжевую" зону с 14 сентября запретят плановые госпитализации
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В Киеве из-за вхождения города в "оранжевую зону" эпидемиологической опасности с понедельника на 14 дней запретят плановые госпитализации в медучреждениях. Это предусмотрено ограничениями для административно-территориальных единиц, которые вошли в "оранжевую" зону.
В департаменте здравоохранения Киевской горгосадминистрации сообщили, что соответствующие письма департамент направит медучреждениям, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня этот вопрос будет озвучен директором департамента на онлайн-совещании с руководителями больниц", - сообщили в департаменте.
Напомним, из-за увеличения количества больных COVID-19 Киев вошел в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности, поэтому в столице с 14 сентября снова введут ряд ограничений.