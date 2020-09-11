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В Киеве из-за вхождения в "оранжевую" зону с 14 сентября запретят плановые госпитализации

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В Киеве из-за вхождения в "оранжевую" зону с 14 сентября запретят плановые госпитализации
В Киеве из-за вхождения города в "оранжевую зону" эпидемиологической опасности с понедельника на 14 дней запретят плановые госпитализации в медучреждениях. Это предусмотрено ограничениями для административно-территориальных единиц, которые вошли в "оранжевую" зону.

В департаменте здравоохранения Киевской горгосадминистрации сообщили, что соответствующие письма департамент направит медучреждениям, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня этот вопрос будет озвучен директором департамента на онлайн-совещании с руководителями больниц", - сообщили в департаменте.

Напомним, из-за увеличения количества больных COVID-19 Киев вошел в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности, поэтому в столице с 14 сентября снова введут ряд ограничений.

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Автор: Наталія Роп

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Топ комментарии

  • Vik Tor da48d4e6
    Оригинально! Смертность от ковид весьма невысока, но мы добьём народ неоказанием помощи по другим болячкам. Спонсор этого решения - пенсионный фонд. Хотя и молодых тоже не прооперируем, пусть мрут
  • юра Лонг
    Рёшеение незаконно кто его подписал итот кто его выполнит пойдут под суд. Сначала черезвычайное положение в верховной раде надо принять.это своеволие хуже анархии. Подовайте в суд за компенсацией.
  • Vitaliy noname
    Похоже, зеленявые, таки решили отменить выборы в Киеве и на Западной Украине, под предлогом коронавируса. Не понимают, болезные, что без выборов будет революция. Революция будет, и если решат сфальсифицировать выборы.
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