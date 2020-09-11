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Набсовет "Укрзализныци" сорвал кредит ЕБРР на закупку вагонов и нанес убытки государству на 85 млн грн, – Рязанцев

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Набсовет "Укрзализныци" сорвал кредит ЕБРР на закупку вагонов и нанес убытки государству на 85 млн грн, – Рязанцев
Наблюдательный совет "Укрзализныци" сорвал получение госкомпанией кредита ЕБРР на закупку новых вагонов, при этом государство обязано уплатить банку 85 млн грн комиссии за неиспользование кредита.

 Об этом заявил экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев.

По его словам, ситуация с использованием кредита от ЕБРР для "Укрзализныци" на строительство и обновление вагонного парка растянулась на три года, но в конечном итоге наблюдательный совет компании принял решения не продлевать действие договора с банком.

"Почему-то, после назначения исполняющим обязанности председателя правления Ивана Юрыка, наблюдательный совет голосует за то, чтобы мы не пролонгировали этот договор (кредитный договор между УЗ и ЕБРР на закупку новых вагонов – ред.). Это было в апреле 2020 года. А непродление, то есть, непролонгация данного договора отменяет обязанность Европейского банка реконструкции и развития выделять денежные средства УЗ на приобретение вагонов", - рассказал Рязанцев.

Он также отметил, что в результате УЗ не получило средств на обновление вагонного парка, и при этом еще вынуждена заплатить ЕБРР 85 млн грн комиссии за неиспользование средств кредита.

"То есть, мы отказываемся, при этом за три года заплатив им комиссию за пользование невыбранным остатком кредитных средств. Эта сумма составляет ни много, ни мало – 85 миллионов гривен", - сказал Рязанцев.

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Топ комментарии

  • Vyacheslav Nesterov
    в том то и дело - кредит взяли но им попользовались кто угодно но не укрзализниця, а по окончании переложили на плечи мудрого нарида, который выбрал членограя в надежде что если что поменяет на другого а эта мразина так и не приняла закон об импичменте и не говорите что в Раде не было за него голосов - большинство в нашей парламенско-президентско враде бы проголосовало .... так как скажет достойный книжек зеклоун-членограй
  • Анатолий К 65c6a92d
    Яка ярунда. Хіба то свої гроші? То наші, громади України. Їм їх не шкода.
  • Vadym Tsyrkalyuk
    неустойка
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