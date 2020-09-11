Новости

ОП изменил фото, оставив одного Ермака: "маленький штрих до портрету керівника Офісу Президента", - журналист Ткач. СКРИНШОТ

22 77763
ОП изменил фото, оставив одного Ермака: "маленький штрих до портрету керівника Офісу Президента", - журналист Ткач. СКРИНШОТ
В Фейсбуке Офиса Президента пост о визите украинской делегации в Берлин проиллюстрировали фотографией главы ОП Андрея Ермака и членов делегации на борту самолета. Вскоре фото заменили изображением одного Ермака.

На это обратил внимание журналист Михаил Ткач, информирует Цензор.НЕТ.

Он опубликовал два скриншота одного и того же сообщения на фб-странице Офиса Президента.

"Два одинаковых сообщения. На первом фото со всей делегацией. Затем фото меняют, и теперь здесь один Ермак. Просто маленький штрих к портрету руководителя Офиса Президента", - написал Ткач.

Ранее в пятницу, 11 сентября Офис Президента сообщил, что украинская делегация прибыла в Берлин на переговоры советников лидеров стран "Нормандской четверки".

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина хочет привлечь к процессу поддержания режима тишины на Донбассе всех участников "нормандского формата", - Ермак

ОП изменил фото, оставив одного Ермака: маленький штрих до портрету керівника Офісу Президента, - журналист Ткач 01
ОП изменил фото, оставив одного Ермака: маленький штрих до портрету керівника Офісу Президента, - журналист Ткач 02
ОП изменил фото, оставив одного Ермака: маленький штрих до портрету керівника Офісу Президента, - журналист Ткач 03

Автор: Ольга Лузан

Топ комментарии

  • Владимир Николенко 123e1460
    ОП изменил фото, оставив одного Ермака: "маленький штрих до портрету керівника Офісу Президента", - журналист Ткач - Цензор.НЕТ 7538
  • Ahmed Nunji
    у жлоба єрмака - манія величі.
  • Порохобандерівець
    Ну так Єрмак керує зараз Україною. Просто Зеленський- малодухий. Він просто пичка для фоток. А керують за нього.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости