ОП изменил фото, оставив одного Ермака: "маленький штрих до портрету керівника Офісу Президента", - журналист Ткач. СКРИНШОТ
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В Фейсбуке Офиса Президента пост о визите украинской делегации в Берлин проиллюстрировали фотографией главы ОП Андрея Ермака и членов делегации на борту самолета. Вскоре фото заменили изображением одного Ермака.
На это обратил внимание журналист Михаил Ткач, информирует Цензор.НЕТ.
Он опубликовал два скриншота одного и того же сообщения на фб-странице Офиса Президента.
"Два одинаковых сообщения. На первом фото со всей делегацией. Затем фото меняют, и теперь здесь один Ермак. Просто маленький штрих к портрету руководителя Офиса Президента", - написал Ткач.
Ранее в пятницу, 11 сентября Офис Президента сообщил, что украинская делегация прибыла в Берлин на переговоры советников лидеров стран "Нормандской четверки".
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