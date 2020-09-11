Шкарлет заявил, что обжалует решение Нацагентства качества высшего образования по плагиату: "У меня есть много вопросов к решению"

Врио министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что будет обжаловать решение Комитета по этике Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, который нашел плагиат в его научных работах.

Об этом Шкарлет рассказал в комментарии "Украинской правде. Жизнь", передает Цензор.НЕТ.

"У меня есть много вопросов к решению Комитета по этике Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (текст самого решения не предоставлен). А также относительно состава комитета, методов и принципов его (решения. Ред.) принятия. И, прежде всего, относительно объективности и беспристрастности самого процесса, который стал настолько политизированным, что нечего и рассчитывать на честный вывод. Поэтому это решение, которое, хочу подчеркнуть, носит сугубо рекомендательный характер, будет обжаловано мной в законном порядке" , - отметил глава министерства.

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Напомним, кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: "27% текста его монографии - это заимствования". Вместе с тем, Шкарлет заявил о своих работах: "Я уверенно заявляю, что никакого плагиата нет". 11 сентября комитет по этике Нацагентства качества высшего образования признал, что в работах врио министра образования Шкарлета есть плагиат.