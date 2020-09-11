Украина обеспечена тест-системами для диагностики COVID-19 на полтора месяца, - Степанов
Об этом на брифинге в Чернигове сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вообще мы обеспечены тест-системами примерно на полтора месяца - это гарантировано. Более того, у нас есть украинские производители тест-систем, которые сейчас используются", - сказал министр.
Степанов пояснил, что для приобретения тестов областные лабораторные центры получают средства, выделенные Минздраву из государственного "ковидного" фонда. Закупка же происходит в зависимости от темпов использования и потребности. Так, например, в Харькове или Одессе достаточно большое количество подозрений, поэтому и тестов, соответственно, за день используется значительно больше, чем в регионах с низким уровнем заболеваемости.
"Государство закупало, закупает и будет закупать тест-системы", - заверил Степанов.