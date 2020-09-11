Минобразования заявило о проникновении неизвестных в здание министерства: делали фото служебных документов

Министерство образования и науки обратилось в правоохранительные органы в связи с проникновением неизвестных лиц в здание министерства в конце августа.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобразования, передает Цензор.НЕТ.

"В конце августа ночью в Министерство образования и науки Украины проникли неизвестные и направились к одной из приемных кабинета здания МОН.

В пристройке здания МОН ведется видеофиксация, и на записи было видно, как неизвестные лица путем незаконных действий попали в приемную, а потом и в самом кабинет. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как лица смотрели бумаги, делали фото служебных документов и рыскали в помещении. Из здания Министерства неизвестные вышли через 15 минут после того, как покинули кабинет.

МОН считает, что лица, которые незаконно проникли в помещение Министерства, воспользовались своим служебным положением и совершили превышение власти или служебных полномочий. Не исключается возможность, что неустановленные лица будут пытаться использовать незаконно полученные служебные документы в противоправных целях, в т.ч. с целью нанесения вреда государственным интересам в сфере образования, а также с целью дискредитации работников МОН.

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Министерство направило в правоохранительные органы заявление об уголовном правонарушении в целях внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Сейчас МОН ожидает принятия соответствующими правоохранительными органами решения о начале досудебного расследования по изложенным фактам.

Надеемся на скорейшую реакцию на обращение и объективное расследование. В связи с этим при случае информируем, что деятельность Министерства строится на принципах законности, прозрачности и открытости для общества. В случае необходимости получения информации о деятельности Министерства, пожалуйста, обращайтесь открыто, не пряча лицо за масками в ночное время. Мы всегда готовы к диалогу и плодотворному сотрудничеству!" -говорится в сообщении министерства.