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В Херсоне у двух местных "наркоплантаторов" изъято канабиса на 2 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

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В Херсоне сотрудники полиции разоблачили двух "наркоплантаторов", которые наладили выращивание конопли с целью дальнейшего сбыта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Херсоне у двух местных наркоплантаторов изъято канабиса на 2 млн грн, - Нацполиция 01

Двое херсонцев в возрасте 20 и 49 лет выращивали марихуану элитных сортов. Для выращивания наркорастений злоумышленники использовали специальные удобрения и капельное орошение. По месту жительства фигурантов оперативники провели 10 обысков, во время которых изъяли 70 кустов конопли. Некоторые растения были высотой почти 3 метра. Кроме того, полицейские изъяли 5 кг готовой к сбыту марихуаны.

В Херсоне у двух местных наркоплантаторов изъято канабиса на 2 млн грн, - Нацполиция 02

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В Херсоне у двух местных наркоплантаторов изъято канабиса на 2 млн грн, - Нацполиция 03

По данному факту возбуждены уголовные производства по ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал злоумышленникам меру пресечения в виде содержания под стражей.

Стоимость изъятых наркотиков оценивается 2 миллиона гривен.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ комментарии

  • Piter Garin
    В цивілізованих країнах то давно вже ліки, тільки у нас ще борються з канабісом.
    Ганьба!
  • PREDATOR PREDATOR
    В Каліфорнії монахині курять його.Правда ослаблений.А в нас це гроші для правоохоронців.Можна ж його легалізувати і контролювати.Краще би боролися зі спайсами і солями.
  • PREDATOR PREDATOR
    https://censor.net/ru/user/86312 Закладки це не канабіс,а спайс,солі чи інше лайно.З цим ніхто не бореться.Можна легалізувати і контролювати продаж канабісу.
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