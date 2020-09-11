США обсуждают с ЕС введение новых санкций против Беларуси

Соединенные Штаты Америки обсуждают с Европейским Союзом введение адресных санкций против Беларуси.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Стив Биган, передает журналист PBS NewsHour Ник Шифрин в Twitter, передает Цензор.НЕТ .

По словам Бигана, США и ЕС "обмениваются информацией по нескольким именам" в рамках подготовки санкций против Беларуси. Он подчеркнул, что санкции будут объявлены в ближайшее время, они будут распространяться и на компании.

Он добавил, что первый пакет будет в отношении конкретных людей, но в дальнейшем рассмотрят и дополнительные санкции.

"Мы не хотим навязывать гражданам Беларуси какие-либо дополнительные карательные меры, кроме случаев крайней необходимости", - отметил он

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