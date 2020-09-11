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"Северный поток-2" снижает энергобезопасность Центральной Европы, проект нужно остановить, - премьер Польши Моравецкий

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"Северный поток-2" снижает энергобезопасность Центральной Европы, проект нужно остановить, - премьер Польши Моравецкий
Главы правительств стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) обсудили на встрече в Люблине ситуацию с проектом газопровода "Северный поток 2".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вкратце мы обсудили проблему газопровода "Северный поток 2". На наш взгляд, это проект, который снижает энергетическую безопасность этой части Европы (Центральной Европы) и должен быть остановлен", - сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020 год, в котором прописаны санкции в отношении "Северного потока 2" и "Турецкого потока".

Также на Цензор.НЕТ: После инцидента с Навальным мы поддерживаем отказ от "Северного потока-2", - Трамп

Евросоюз выразил несогласие с Вашингтоном, который объявил о введении санкций в отношении компаний, участвующих в реализации строительства газопровода "Северный поток 2".

Автор: Ольга Лузан

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Топ комментарии

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    После санкций США СП-2 и так практически сдох, но хотелось бы чтобы Европа сама от него отказалась.
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Эпопея с СП-2 хороший пример нам на будущее : одна страна в Европе воюет с постСовковией, а другая всё никак не наестся, будучи и так, уже жирной до нельзя. При чём финансово дружит она с той же постСовковией, победительницей половцев и печенегов
  • Victor Tsokalov a7d27633
    Единственно правильное и взвешенное решение приняла,как ни странно, страна которой расея непосредственно не угрожает....Или это потому что кремлеской потолочи туда далеко добираться? Нет там ни митингов, ни политиков которые почему то озабочены благосостоянием расеи, ни государственных деятелей которые принимают решения выгодные только империи зла...
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