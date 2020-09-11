"Северный поток-2" снижает энергобезопасность Центральной Европы, проект нужно остановить, - премьер Польши Моравецкий
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Вкратце мы обсудили проблему газопровода "Северный поток 2". На наш взгляд, это проект, который снижает энергетическую безопасность этой части Европы (Центральной Европы) и должен быть остановлен", - сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020 год, в котором прописаны санкции в отношении "Северного потока 2" и "Турецкого потока".
Также на Цензор.НЕТ: После инцидента с Навальным мы поддерживаем отказ от "Северного потока-2", - Трамп
Евросоюз выразил несогласие с Вашингтоном, который объявил о введении санкций в отношении компаний, участвующих в реализации строительства газопровода "Северный поток 2".