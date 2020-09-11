С начала суток случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе не было, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил случаи нарушения прекращения огня не зафиксированы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"С начала текущих суток, 11 сентября, на участках ответственности наших подразделений нарушений договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 г., не зафиксировано. На всех участках ответственности украинских подразделений режим тишины сохраняется в полной мере", - говорится в сообщении.

Отмечаетяся, что подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и готовы к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника.

Итоги за прошлые сутки

За прошедшие сутки, 10 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 3 факта нарушения режима прекращения огня. Так, враг обстрелял из стрелкового оружия позиции наших войск возле Шумов, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ и где были предоставлены гарантии безопасности. Благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ.

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Кроме того, два враждеских обстрела зафиксированы на участке фронта вблизи Золотого. Сначала враг применил трассирующие пули для поджога травы, а затем открыл огонь по позициям украинских защитников из стрелкового оружия.

Провокации противника не представляли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений в результате вражеских обстрелов не было.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил выявлено 81 административное правонарушение. Кроме того, подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 717 транспортных средств и 5 540 человек. Также были задержаны 4 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации и ее наемников.

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Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 1 231 человек, в обратном направлении - 1 712 человек. 17 человек пересекло КПВВ "Новотроицкое" в направлении неподконтрольной Украине территории. КПВВ "Марьинка" не функционирует.