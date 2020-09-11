Вышеградская четверка выступает за безвизовый режим для белорусов - премьер Польши Моравецкий

Страны Вышеградской группы, входящие в ЕС, заявили о готовности добиваться безвизового режима для въезда белорусов, поставят вопрос об этом на ближайшей встрече Евросовета

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интрфакс-Украина, об этом заявил в пятницу польский премьер Матеуш Моравецкий после встречи с главами правительств Чехии, Словакии и Венгрии.

"Мы обсудили ситуацию в Беларуси. Мы все верим в то, что должны быть проведены свободные выборы, и что белорусский народ должен определять свое будущее. Мы осуждаем пытки и жестокое обращение с протестующими", - цитирует слова Моравецкого в твиттере его канцелярия.

"Мы хотим предложить безвизовый въезд для Беларуси. Этот пакет мы хотим предложить на заседании Евросовета", - заявил он.

В Вышеградскую группу входят Польша, Словакия, Венгрия и Чехия, встреча глав правительств группы прошла в Любляне в пятницу.

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