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Вышеградская четверка выступает за безвизовый режим для белорусов - премьер Польши Моравецкий

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Вышеградская четверка выступает за безвизовый режим для белорусов - премьер Польши Моравецкий
Страны Вышеградской группы, входящие в ЕС, заявили о готовности добиваться безвизового режима для въезда белорусов, поставят вопрос об этом на ближайшей встрече Евросовета

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интрфакс-Украина, об этом заявил в пятницу польский премьер Матеуш Моравецкий после встречи с главами правительств Чехии, Словакии и Венгрии.

"Мы обсудили ситуацию в Беларуси. Мы все верим в то, что должны быть проведены свободные выборы, и что белорусский народ должен определять свое будущее. Мы осуждаем пытки и жестокое обращение с протестующими", - цитирует слова Моравецкого в твиттере его канцелярия.

"Мы хотим предложить безвизовый въезд для Беларуси. Этот пакет мы хотим предложить на заседании Евросовета", - заявил он.

В Вышеградскую группу входят Польша, Словакия, Венгрия и Чехия, встреча глав правительств группы прошла в Любляне в пятницу.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ комментарии

  • Андрей Цыбульский 58756b9e
    И чем они заслужили?
  • Temprary FD
    Гуд. Больше поедет, меньше в паРашу будут ездить. Увидят и сравнят что такое Европа и что такое паРаша👍
  • Olia Prokofieva
    И за что белорусам такие преференции? Нам столько условий ставили пока безвиз дали, а этим любителям россии просто так? ..идиотизм.
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