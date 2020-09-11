Смертность от COVID-19 в Украине уменьшилась по сравнению с прошлой неделей в 1,4 раза, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.
"Показатель смертности - 8,1 на 100 тыс. населения. Средний показатель летальности по Украине - 2,1%. В поло-возрастной структуре умерших преобладали мужчины - 1 660 (54,0%) и лица в возрасте 50 лет и старше (92,0%)", - говорится в сообщении.
Показатели летальности, превышающие средний по Украине, зарегистрированы в:
- Кировоградський области - (5,4%),
- Закарпатський области - (3,3%),
- Львивський области - (2,8%),
- Чернивецький области - (2,6%),
- Херсонський области - (2,4%),
- Миколаивський области - (2,4%),
- Полтавський области - (2,3%),
- Ивано- Франковской области - (2,3%)
- Днипропетровський области - (2,3%).
Отмечается, что 80,6% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и т.п. У 52,1% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит или ожирение, и тому подобное.
93% умерших - это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.
Среди умерших людей с COVID-19 было 104 медицинских работника из 22 регионов страны. Летальность среди медиков составила 0,8% и самая высокая была в Кировоградской (3,4%) и Николаевской (2,0%) областях. Среди умерших медиков преобладали женщины - 69 человек (66,3%) и лица 50 лет и старше (84,6%).
Все пациенты из числа умерших имели положительный результат лабораторного исследования методом ПЦР на SARS-CoV-2.
2 754 человека были госпитализированы в региональные учреждения здравоохранения, где получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.