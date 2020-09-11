Выполнить Минские соглашения в нынешнем виде невозможно, - Кравчук

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что Минские соглашения не могут быть выполнены в нынешнем виде. Выход из этой ситуации, по его мнению, следует искать на уровне глав государств "Нормандской четверки".

Об этом Кравчук заявил в эфире "Радио НВ", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы сейчас находимся в такой ситуации достаточно непростой: есть Минские соглашения, но они не могут быть выполнены в силу понятных причин. И не могут быть выполнены, потому что тогда, когда они подписывались, уже было понятно, что они не будут выполнены. Но, согласно международным условиям и договоренностям, международные соглашения не могут быть отменены одной стороной", - сказал он.

Кравчук считает, что выход из ситуации нужно искать через Нормандский формат. Он отметил, что 11 сентября проходит встреча политических советников глав государств "Нормандской четверки", и есть реальные надежды на проведение встречи лидеров государств. "Я думаю, что такие вопросы нужно решать только на таком уровне, другого я не вижу", - подчеркнул Кравчук.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минские соглашения остаются единственной согласованной основой для достижения мира на Донбассе, - ООН

Глава делегации Украины в ТКГ считает, что серьезно можно обсуждать вопрос о каком-либо изменении Минских соглашений, если он будет поставлен на повестку дня встречи "Нормандской четверки".

"Мы думаем, что нужно уже поставить этот вопрос на обсуждение в повестку дня, и определиться. Иначе это коллизия, которая всегда будет служить тому, кто этого захочет. А мы хотим добиться мира. Мира нужно добиваться на реальных возможностях, а не на пожеланиях", - отметил он.

Также на Цензор.НЕТ: К "инспекции" украинских позиций возле Шумов могут вернуться через несколько дней, - Кравчук. ВИДЕО