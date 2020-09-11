Слова убийцы Гонгадзе о причастности Кучмы исчезли из дела, - адвокат потерпевших

Из материалов уголовного производства об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе исчезли слова осужденного экс-генерала МВД Алексея Пукача о том, что к этому делу причастны второй президент Украины Леонид Кучма и экс-председатель Верховной Рады Владимир Литвин.

Об этом заявила на пресс-конференции адвокат потерпевших Татьяна Костина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Костина напомнила, что к ответственности до сих пор не привлечены как заказчики убийства Гонгадзе, так и заказчики покушения на народного депутата II и III созывов ВР Александра Ельяшкевича и похищения и избиения журналиста Алексея Подольского, чьи интересы она представляет.

Защитник убеждена, что несмотря на то, что исполнители этих преступлений разные, все они "обоснованно связаны с тогдашним президентом Леонидом Кучмой".

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По словам Костиной, что для того, чтобы вывести Кучму из-под обвинения, производства по Гонгадзе и Подольскому были засекречены, а на единственном открытом судебном заседании по делу Гонгадзе была допущена фальсификация.

"Известные всему миру слова Пукача, что приговор суда будет ему понятен, только когда на скамье подсудимых с ним будут сидеть Кучма и Литвин, в материалах дела отсутствуют", - заявила адвокат. Она подчеркнула, что эти слова намеренно не внесли в дело для того, чтобы Кучма и Литвин, который в 1999-2002 годах возглавлял Администрацию президента, могли избежать ответственности.

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Костина обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом довести дело до конца, чтобы виновные в заказе этих трех преступлений оказались на скамье подсудимых.