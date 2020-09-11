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Зеленский наградил обладателя "Золотого мяча"-1986 Беланова орденом Ярослава Мудрого

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Зеленский наградил обладателя "Золотого мяча"-1986 Беланова орденом Ярослава Мудрого
Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня физической культуры и спорта наградил орденом обладателя "Золотого мяча"-1986 футболиста Игоря Беланова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Указом от 10 сентября сопредседатель Комитета профессионального футбола Украинской ассоциации футбола Игорь Беланов награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Также орденами, медалями и почетными званиями награжден ряд украинских спортсменов и тренеров.

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Награды присуждены за "весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Украине, достижение высоких спортивных результатов и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность".

Автор: Володимир Янченко

Топ комментарии

  • Garry Grant
    Клован,награди Украину собственной отставкой.
  • Гыг с Вами
    сепара беланова?зеленль ни разу не окстилась,продолжает атаку на все украинское,нивелирует патриотизм.
  • Люцифер
    Чем Беланов прославил независимую Украину?
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