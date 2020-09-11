Зеленский наградил обладателя "Золотого мяча"-1986 Беланова орденом Ярослава Мудрого

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня физической культуры и спорта наградил орденом обладателя "Золотого мяча"-1986 футболиста Игоря Беланова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Указом от 10 сентября сопредседатель Комитета профессионального футбола Украинской ассоциации футбола Игорь Беланов награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Также орденами, медалями и почетными званиями награжден ряд украинских спортсменов и тренеров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский наградил футболиста Зозулю орденом "За заслуги"

Награды присуждены за "весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Украине, достижение высоких спортивных результатов и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность".