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Парасюк: "Зеленскому надо заканчивать, у него не вышло"

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Парасюк: "Зеленскому надо заканчивать, у него не вышло"
На местных выборах президента Владимира Зеленского ждет "очень холодный душ", а после них - паника, беспомощность и "финальный выстрел" олигархов. Чтобы остановить этот сценарий и "остаться человеком", президенту нужно "выйти на улицу без свиты и сраколизов".

Об этом рассуждает в Фейсбуке бывший народный депутат Украины Владимир Парасюк, информирует Цензор.НЕТ.

"По моему мнению, Зеленскому надо заканчивать. Он попытался, но у него не получилось. Все его нынешние действия - это дорога в никуда как для него, так и для страны", - написал Парасюк.

По мнению бывшего нардепа, местные выборы станут для президента "очень холодным душем", за которым последует политический кризис.

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"Когда Зеленский почувствует истинную реальность, а не ту, которую нарисовал Ермак, тогда и наступит политический кризис. Паника и беспомощность начнут еще больше заводить в тупик, и тогда олигархи сделают финальный выстрел. А дальше - политическое преследование оппонентов и развал близкого окружения", - предсказывает Парасюк.

Бывший нардеп предлагает Зеленскому изменить сценарий.

"Можно, по крайней мере, остаться человеком, а для этого нужно выйти на улицу без свиты и сраколизов. Свежий воздух и реальность - это лучший советчик", - отметил он.

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Парасюк: Зеленскому надо заканчивать, у него не вышло 01
Парасюк: Зеленскому надо заканчивать, у него не вышло 02

Автор: Ольга Лузан

Топ комментарии

  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Это Нам нужно вернутся в зиму 2014-го и закончить Майдан который мы так и не закончили а поставили на паузу по причине агрессии кацапов !!! Слава Украине !!!
  • саша паламарчук
    Парасюк: "Зеленскому надо заканчивать, у него не вышло" - Цензор.НЕТ 5734
  • Топ Ган
    Парасюк: "Зеленскому надо заканчивать, у него не вышло" - Цензор.НЕТ 856
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