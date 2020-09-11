Марченко о переговорах с МВФ: "Нормальный процесс диалога"

Министр финансов Украины Сергей Марченко утверждает, что находится в "нормальном процессе диалога" с Международным валютным фондом. И ожидает, что МВФ в ближайшее время определится с датой следующей миссии.

Об этом Марченко заявил в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ожидался приезд миссии в конце июля, потом они попросили времени немного. Август был отпускной период. Мы ожидаем, что в ближайшее время МВФ примет решение, когда все-таки будет миссия", – сказал Марченко.

Он подтвердил, что со стороны МВФ есть вопросы и политического характера.

"Например, их беспокоит ситуация с ПриватБанком, с антикоррупционными органами, каким образом используются средства COVID-фонда", – уточнил глава Минфина.

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По его словам, украинская сторона всю эту информацию предоставляет.

"Я не вижу сейчас никаких оснований для паники. Все нормально – нормальный процесс диалога", – подчеркнул Марченко.