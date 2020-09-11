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Украинский посол в Минске Кизим, машину которого досмотрели пограничники, направил в МИД Беларуси ноту о нарушении Венской конвенции

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Украинский посол в Минске Кизим, машину которого досмотрели пограничники, направил в МИД Беларуси ноту о нарушении Венской конвенции
Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим направил в Министерство иностранных дел Беларуси ноту в связи с нарушением Венской конвенции сотрудниками Государственного пограничного комитета Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Радио Свобода" в посольстве Украины в Минске.

Ранее во время пересечения послом границы сотрудники пункта пропуска "Новая Гута" провели осмотр автомобиля дипломата. На обнародованном видео осмотра Кизим заявил, что считает действия пограничников нарушением пункта Венской конвенции, запрещающего осмотр личного багажа дипломата, и пообещал направить соответствующую ноту.

В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что действия пограничников входят в стандартную процедуру пограничного контроля и не являются нарушением Венской конвенции.

 Также смотрите: Досмотр автомобиля посла Украины в Беларуси Кизима белорусскими пограничниками в ПП "Новая Гута": "Мы начинаем дипломатическую войну. Вы хотите этого?". ВИДЕО

Автор: Роман Свиридович

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Топ комментарии

  • Beloded Viktor
    вместе с лукой там и мид нелегитимный, кому эта нота?
    или это легитимизация дефакто?
  • Веретено
    По правилам треба, то і зробив. То вже не його діло, яка реакція буде. Лука ж як путін, сам с усами.
  • vitaliymkua
    То є абсолютно правильно та здорово! Але, де реакція нашого МЗС та симетричні дії по відношенню до посла Білорусі?
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