Если после Дня города в Одессе вырастет заболеваемость COVID-19, могут быть открыты уголовные дела, - Ляшко

Уголовные дела могут открыть, если через 2 недели после празднования Дня города в Одессе вырастет заболеваемость коронавирусом.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил во время выездного заседания парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования в Одессе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы видим празднование дня города (в Одессе. - Ред.), которое прошло с нарушениями противоэпидемических мер. Это празднование было зафиксировано силовыми ведомствами. В случае, если у нас будет отмечаться позитивная динамикам заболевания после завершения инкубационного периода с момента дня празднования, это может привести к определенным уголовным делам, которые будут открыты соответствующими органами, так как нарушалось постановление Кабмина, которое запрещало проводить массовые мероприятия", - сказал Ляшко.

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Он сообщил, что проблема с тестами на коронавирус в Одесской области решена.

"Было прерывание тестирования на один день в Одесской области, когда не было тестов для проведения амплификации. Это был вторник, один день не проводилось. Это вопрос был оперативно решен после общения руководителя лабораторного центра. Если бы он обратился к нам раньше, то прерывания вообще бы не было, мы бы эффективно перераспределили существующие тесты", - сказал Ляшко.

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