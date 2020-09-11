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Трое курсанток, которых сбил на авто пьяный майор ВСУ Холодный отказались получать от него компенсации

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Трое курсанток, которых сбил на авто пьяный майор ВСУ Холодный отказались получать от него компенсации
Курсантки Украинской военно-медицинской академии, которые получили тяжелые травмы в результате аварии с участием майора ВСУ Владимира Холодного, который не справился с управлением и наехал на них, отказались от компенсации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

Об єтом заявили сами пострадавшие Александра Гуй, Татьяна Николаева и Галина Николин во время брифинга на территории Главного военного клинического госпиталя, где проходят лечение.

Курсантка Гуй заявила: "Они (семья военнослужащего) предлагают нам компенсацию. Мы от нее отказываемся, поскольку мы знаем, что у него есть жена онкобольная и ребенок. То есть, его семья не виновата и не должна нести это бремя".

Плюс у меня сняли некроз, а как оно буди заживать, никто не знает. Плюс у меня поломаны кости. Аппарат стоит внешней фиксации. Его также надо будет снимать, ставить пластину, накладывать кожу. Еще много всего. И все будет хорошо".

Николаева подчеркнула: "Я понимаю, что все будет хорошо, потому что" а как иначе? ". Уже произошло и произошло. Возврата уже назад нет. Будем людьми нового поколения - будем киборгами. Вот и все".

Галина Николин отметила: "Действиями прокурора довольна, но я не довольна действиями следователя. Следователь звонил, сказал: "я следователь Александр", и ни разу не пришел, чтобы взять показания. Я понимаю, что у человека есть другая работа, и не только есть наше дело, но ... То сть следователя мы вообще не видели ".

Николин также отметила, что была проведена транспортная экспертиза. И было установлено, что транспортное средство - исправно.

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Напомним, 25 августа на территории военного колледжа в Киеве на улице Зоологической нетрезвый майор совершил наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой .Двум пострадавшим курсанткам ампутировали по ноге еще одну - прооперировали, у нее сломаны обе ноги.

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26 августа Шевченковский районный суд Киева отправил майора медицинской службы Владимира Холодного под стражу.

Автор: Роман Свиридович

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Непроста ситуація.
    Але дівчата виявились гарними людьми.
  • Кот Баюн 3d50b283
    Этого козла необходимо бы утопить привселюдно в бочке с водярой!
  • Dmytro Bychovyy
    Є гарні, порядні і добрі люди, але вони, як польові квіти, їх багато і часом вони не примітні, загалом на них звертають увагу, коли вони збираються до купи... В той час, погані люди поодинокі, але вони, як лайно, отруюють своїм сморідом все навкруги, достатньо необережно з ними зіткнутися...
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