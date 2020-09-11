Трое курсанток, которых сбил на авто пьяный майор ВСУ Холодный отказались получать от него компенсации
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.
Об єтом заявили сами пострадавшие Александра Гуй, Татьяна Николаева и Галина Николин во время брифинга на территории Главного военного клинического госпиталя, где проходят лечение.
Курсантка Гуй заявила: "Они (семья военнослужащего) предлагают нам компенсацию. Мы от нее отказываемся, поскольку мы знаем, что у него есть жена онкобольная и ребенок. То есть, его семья не виновата и не должна нести это бремя".
Плюс у меня сняли некроз, а как оно буди заживать, никто не знает. Плюс у меня поломаны кости. Аппарат стоит внешней фиксации. Его также надо будет снимать, ставить пластину, накладывать кожу. Еще много всего. И все будет хорошо".
Николаева подчеркнула: "Я понимаю, что все будет хорошо, потому что" а как иначе? ". Уже произошло и произошло. Возврата уже назад нет. Будем людьми нового поколения - будем киборгами. Вот и все".
Галина Николин отметила: "Действиями прокурора довольна, но я не довольна действиями следователя. Следователь звонил, сказал: "я следователь Александр", и ни разу не пришел, чтобы взять показания. Я понимаю, что у человека есть другая работа, и не только есть наше дело, но ... То сть следователя мы вообще не видели ".
Николин также отметила, что была проведена транспортная экспертиза. И было установлено, что транспортное средство - исправно.
Напомним, 25 августа на территории военного колледжа в Киеве на улице Зоологической нетрезвый майор совершил наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой .Двум пострадавшим курсанткам ампутировали по ноге еще одну - прооперировали, у нее сломаны обе ноги.
26 августа Шевченковский районный суд Киева отправил майора медицинской службы Владимира Холодного под стражу.