Сотрудников ТЭЦ-6 в Киеве эвакуируют после сообщения о минировании
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Патрульная полиция получила сообщение о минировании ТЭЦ-6 на Троещине.
Об этом пресс-служба Патрульной полиции сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Патрульные получили вызов о минировании ТЭЦ на улице Пуховской. Сейчас проведена эвакуация работников, патрульные обеспечивают общественный порядок и ожидают приезда взрывотехников", - сказано в сообщении.
Киевская ТЭЦ-6 введена в эксплуатацию в 1981 году и в настоящее время является наиболее мощной теплоэлектроцентралью в Украине. Обеспечивает централизованное теплоснабжение зданий в 5 из 10 административных районов украинской столицы.
Также на Цензор.НЕТ: Станции киевского метрополитена "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" закрыты из-за сообщения о минировании