Оснований для встречи глав государств нормандской четверки нет, - помощник Путина Козак
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Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что вопрос проведения встречи лидеров "нормандской четверки" не обсуждался в Берлине. Он не видит оснований для проведения этой встречи.
Об этом он заявил во время пресс-конференции по результатам встречи политических советников, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.
По словам представителя России, саммит лидеров "нормандской четверки" сможет состояться, только после выполнения всех решений, которые были достигнуты во время прошлой встречи в Париже.