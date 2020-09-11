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Оснований для встречи глав государств нормандской четверки нет, - помощник Путина Козак

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Оснований для встречи глав государств нормандской четверки нет, - помощник Путина Козак
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что вопрос проведения встречи лидеров "нормандской четверки" не обсуждался в Берлине. Он не видит оснований для проведения этой встречи.

Об этом он заявил во время пресс-конференции по результатам встречи политических советников, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.

По словам представителя России, саммит лидеров "нормандской четверки" сможет состояться, только после выполнения всех решений, которые были достигнуты во время прошлой встречи в Париже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, что советники лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине договорятся о встрече глав государств, - Ермак

Автор: Роман Свиридович

Топ комментарии

  • oleg1966
    Бути президентом, в розумінні Зеленського, це постійно срати під двері Порошенку. Ще і за рахунок держави
  • dtrscnij grsrt
    Сере він під двері України.
    Разом з русскімі браттямі.
  • Чайка Київ
    https://www.youtube.com/channel/UChG1n7kmm6fFoexDRfUHJzw Одесская ХУНТА Оснований для встречи глав государств нормандской четверки нет, - помощник Путина Козак - Цензор.НЕТ 8978
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