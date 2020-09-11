Оснований для встречи глав государств нормандской четверки нет, - помощник Путина Козак

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что вопрос проведения встречи лидеров "нормандской четверки" не обсуждался в Берлине. Он не видит оснований для проведения этой встречи.

Об этом он заявил во время пресс-конференции по результатам встречи политических советников, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.

По словам представителя России, саммит лидеров "нормандской четверки" сможет состояться, только после выполнения всех решений, которые были достигнуты во время прошлой встречи в Париже.

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