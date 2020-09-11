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Она кричала: "Вы - преступники, вас всех ждет тюрьма! Я никуда не поеду из Беларуси!" - соратники Колесниковой о том, как ее пытались заставить уехать в Украину

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Она кричала: "Вы - преступники, вас всех ждет тюрьма! Я никуда не поеду из Беларуси!" - соратники Колесниковой о том, как ее пытались заставить уехать в Украину
Выехавшие в Украину соратники белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой Антон Родненков и Иван Кравцов, в компании которых ее пытались заставить покинуть страну, рассказали о подробностях случившегося.

Об этом Родненков и Кравцов рассказали в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Родненкова, его, Кравцова и Колесникову задержали в одно и то же утро. Их разделили и целый день катали по разным отделения полиции, а вечером вывезли на границу.

"Нас в 22:30 по отдельности погрузили всех в разные машины, и в компании габаритных людей в черной одежде, в черных масках, в черных кепках. Я из этой машины вышел в следующий раз только на нейтральной территории", - рассказал Родненков.

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"Нам оформили документы, нам оформили страховки, нам сделали билеты в Турцию для меня и Антона и в Мюнхен через Вену для Марии Колесниковой", - добавил Кравцов.

"Мы въехали на территорию пункта. Они продемонстрировали эти паспорта пограничнику, он сверил паспорт Марии Колесниковой с лицом человека в маске, сказал "Спасибо, все понятно", сверил паспорт Антона с лицом человека в маске, сказал "Спасибо, все понятно", сверил мой паспорт с моим лицом, и нас пропустили через границу", - рассказал он.

Когда всех троих посадили в одну машину, и велели Кравцову быстро ехать к украинской границе, Мария Колесникова порвала свой паспорт в клочья и через окно выбралась из автомобиля.

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"Мария открыла другое окно, и из него элегантным образом выбралась и пошла в сторону белорусской границы", - рассказал Родненков.

"Она кричала: "Вы - преступники, вас всех ждет тюрьма! Я никуда не поеду из Беларуси!", - добавил Кравцов.

По словам соратников Колесниковой, она пешком вернулась к границе Беларуси, и там ее забрал человек в камуфляже и увел обратно в микроавтобус.

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Родненков и Кравцов после этого отправились к границе Украины и теперь находятся в нашей стране.

Напомним, 8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.

Автор: Ольга Лузан

Топ комментарии

  • cloud2009 26ea8082
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    https://twitter.com/Buggy__Bugler

    Чокнутый горнист

    @Buggy__Bugler

    ·https://twitter.com/Buggy__Bugler/status/1304468698233794561 1 ч

    Члена Координационного совета белорусской оппозиции Кравцова спросили в Украине: "Чей Крым?" В ответ раздалось мычание: "Мыыы, гыыы, де-юре, де-факто, и воопче, я не политик". У меня вопрос, какого хрена ты в Украину поперся, а не к де-юре и де-факто своим братишкам на Россию?
  • Дмитрий Шкицкий
    Ну она то с яйцами оказалась, в отличии от вас.
  • Senator S 01a656ec
    Крысы Мавзолейные,дважды бравшие Чечню...Белорусь вас утянет на ДНО где лежит подлодка Курск и СССР.
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