Она кричала: "Вы - преступники, вас всех ждет тюрьма! Я никуда не поеду из Беларуси!" - соратники Колесниковой о том, как ее пытались заставить уехать в Украину

Выехавшие в Украину соратники белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой Антон Родненков и Иван Кравцов, в компании которых ее пытались заставить покинуть страну, рассказали о подробностях случившегося.

Об этом Родненков и Кравцов рассказали в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Родненкова, его, Кравцова и Колесникову задержали в одно и то же утро. Их разделили и целый день катали по разным отделения полиции, а вечером вывезли на границу.

"Нас в 22:30 по отдельности погрузили всех в разные машины, и в компании габаритных людей в черной одежде, в черных масках, в черных кепках. Я из этой машины вышел в следующий раз только на нейтральной территории", - рассказал Родненков.

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"Нам оформили документы, нам оформили страховки, нам сделали билеты в Турцию для меня и Антона и в Мюнхен через Вену для Марии Колесниковой", - добавил Кравцов.

"Мы въехали на территорию пункта. Они продемонстрировали эти паспорта пограничнику, он сверил паспорт Марии Колесниковой с лицом человека в маске, сказал "Спасибо, все понятно", сверил паспорт Антона с лицом человека в маске, сказал "Спасибо, все понятно", сверил мой паспорт с моим лицом, и нас пропустили через границу", - рассказал он.

Когда всех троих посадили в одну машину, и велели Кравцову быстро ехать к украинской границе, Мария Колесникова порвала свой паспорт в клочья и через окно выбралась из автомобиля.

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"Мария открыла другое окно, и из него элегантным образом выбралась и пошла в сторону белорусской границы", - рассказал Родненков.

"Она кричала: "Вы - преступники, вас всех ждет тюрьма! Я никуда не поеду из Беларуси!", - добавил Кравцов.

По словам соратников Колесниковой, она пешком вернулась к границе Беларуси, и там ее забрал человек в камуфляже и увел обратно в микроавтобус.

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Родненков и Кравцов после этого отправились к границе Украины и теперь находятся в нашей стране.

Напомним, 8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.