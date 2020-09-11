Платформа по деоккупации Крыма будет содержать 3 уровня мер, - замглавы МИД Джеппар

Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джеппар назвала меры, которые предусматривает стратегия деоккупации Крыма, разработанная МИД Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

По словам Джеппар, пока стратегия - это внутренний документ МИД, который не является публичным и не охватывает все направления государственной политики. Среди прочего, документ определяет принципы работы платформы по деоккупации Крыма.

"Платформа задаст многоуровневую рамку, которая будет держать тему Крыма на разных уровнях. Самый высокий политический уровень на себя возьмет саммит, организацию которого будет инициировать Украина. Он будет проходить ежегодно, мы предлагаем его проведение в символический для Украины день - 26 февраля - день сопротивления Крыма российской оккупации", - рассказала Джеппар.

Второй уровень, по ее словам, будет проводиться на уровне министров иностранных дел и министров обороны.

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"Почему обороны, потому что мы будем делать акцент на том, что говоря об оккупации Крыма, речь идет не только о систематическом нарушении прав человека, о котором мы не будем забывать, но и о милитаризации полуострова и угрозе безопасности не только Украины, но и всего региона . Мы видим аппетиты Российской федерации - это и Ближний Восток, и Северная Африка. для них Крым - это плацдарм для военных", - пояснила первая замглавы МИД.

"Следующий уровень - межпарламентские связи, работа с председателями парламентских ассамблей Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, работа с депутатами", - добавила она.

МИД также планирует в ноябре 2020 г. провести конференцию по безопасности. Однако, Джеппар не исключает ее переноса из-за COVID-19.

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