Мы можем общаться с боевиками, главное - не подписывать документов, - Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что можно "общаться с людьми, у которых руки не в крови", но нельзя подписывать документов, которые могут навредить Украине.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы можем общаться с людьми, у которых руки не в крови. Но главное - не подписывать документов, которые могут повредить Украине. Если мы такую ​​формулу примут за основу, то это значит, что без общения нельзя решать любые вопросы движения вперед к миру, но документы не подписывать, потому что они могут нанести вред государству", - сказал Кравчук.

По его мнению, силовой путь освобождения Донбасса сейчас "не приведет к успеху".

Также на Цензор.НЕТ: Выполнить Минские соглашения в нынешнем виде невозможно, - Кравчук

"Или мы будем общаться и находить решения, или мы скажем "нет". И тогда есть другой путь - только силовой путь, путем применения оружия. Я считаю, что Украина этим путем идти не может, так как этот путь очень сложный, и он не приведет сегодня к успеху", - подытожил Кравчук.