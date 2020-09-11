Помощник Путина: Верховная Рада скорректирует местные выборы
Об этом Козак заявил во время пресс-конференции по результатам встречи политических советников "нормандской четверки" в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Козака, принятие украинским парламентом постановления о назначении местных выборов ухудшило ситуацию с урегулированием конфликта, поскольку указанные в постановлении условия проведения выборов противоречат минским договоренностям.
"Договорились о том, что в ближайшее время Рада рассмотрит проект постановления, корректирующий то постановление, которое было принято 15 июля", - заявил российский чиновник.
Напомним, 15 июля Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября. В постановлении парламента речь шла о том, что местные выборы в ОРДЛО могут быть проведены только после получения Украиной контроля над границей и вывода оккупационных войск с территории Донбасса. В России сразу же заявили, что постановление Рады противоречит минским договоренностям, где заложены иные условия проведения местных выборов на Донбассе.