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Помощник Путина: Верховная Рада скорректирует местные выборы

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Помощник Путина: Верховная Рада скорректирует местные выборы
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак утверждает, что во время переговоров в Берлине украинская сторона согласилась пересмотреть постановление о назначении местных выборов в Украине. Верховная Рада якобы в ближайшее время рассмотрит вопрос корректировки уже принятого постановления.

Об этом Козак заявил во время пресс-конференции по результатам встречи политических советников "нормандской четверки" в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Козака, принятие украинским парламентом постановления о назначении местных выборов ухудшило ситуацию с урегулированием конфликта, поскольку указанные в постановлении условия проведения выборов противоречат минским договоренностям.

"Договорились о том, что в ближайшее время Рада рассмотрит проект постановления, корректирующий то постановление, которое было принято 15 июля", - заявил российский чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оснований для встречи глав государств нормандской четверки нет, - помощник Путина Козак

Напомним, 15 июля Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября. В постановлении парламента речь шла о том, что местные выборы в ОРДЛО могут быть проведены только после получения Украиной контроля над границей и вывода оккупационных войск с территории Донбасса. В России сразу же заявили, что постановление Рады противоречит минским договоренностям, где заложены иные условия проведения местных выборов на Донбассе.

Автор: Володимир Янченко

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Топ комментарии

  • NonCFist
    Договорились, что в ближайшее время Рада рассмотрит проект, корректирующий постановление о местных выборах, - Козак - Цензор.НЕТ 1865
  • ggl chrm
    Это первый шаг, будут и другие. Шо там по поводу: "общаться можно, но не нужно подписывать"?. Зебилы, хотели видеть Пушилина и иже с ним в Раде? Вы его получите. Идиоты зеленые.
  • 5 копійок
    Договорились, что в ближайшее время Рада рассмотрит проект, корректирующий постановление о местных выборах, - Козак - Цензор.НЕТ 3658
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