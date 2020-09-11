Заявление по собственному желанию писать не собираюсь, - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что отправить ее в отставку может только Верховная Рада, а сама она писать уходить с должности не собирается, потому что это "безответственно".

Об этом Венедиктова сказала в интервью Савику Шустеру, информирует Цензор.НЕТ.

"Заявление по собственному желанию я не писала ни вчера, ни неделю назад, ни месяц, ни когда меня назначали на должность. Такого заявления не существует. Более того, хочу сообщить, что я его и не собираюсь писать, потому что это безответственно", - сказала Венедиктова.

По словам генпрокурора, за время пребывания на должности она хочет изменить систему органов правопорядка.

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"Мне все - серьезно. Я не пришла посидеть в креслах, я пришла изменить. У меня есть шанс, и я его не упущу. Если Верховная Рада примет решение, что генеральному прокурору Венедиктовой пора уходить - они это сделают в установленном законом порядке. Соберут подписи, вызовут меня, я отвечу на все вопросы, они проголосуют, и мы увидим, что будет. До тех пор, пока Верховная Рада не проявит свою волю, я остаюсь в должности генерального прокурора", - подчеркнула Венедиктова.

"Перепрошить все", - сказала она о своих планах на должности.

Венедиктова добавила, что знает, кто распускает слухи о ее возможном уходе в отставку по собственному желанию.

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