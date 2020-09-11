Главное достижение переговоров в Берлине - продолжение режима "тишины", - Ермак

Главным результатам переговоров 11 сентября в Берлине в "нормандском формате" на уровне политических советников является договоренность о продлении режима "тишины" на Донбассе.

Об этом сказал украинским журналистам после завершения встречи руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что на предложение украинской стороны все четыре советника заявили о безусловном поддержания режима "тишины" и о выполнении мер, которые должны это обеспечить.

"Я считаю, что это самое важное, что сегодня произошло. И это дает надежду, что режим "тишины", который был инициирован Президентом Украины и продолжался в течение последних 6 недель, будет продолжен. Мы очень на это надеемся и будем делать все, что зависит от Украины, чтобы это было так. Мы делаем все, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших бойцов, наших людей", - сказал Ермак.

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Он добавил, что стороны не достигли договоренности о дате проведения следующего саммита "нормандской четверки", хотя все понимают его важность.

"Да, не были достигнуты конкретные договоренности по срокам, но... все свидетельствует, что процесс движется вперед. Я уверен, что этот саммит состоится, хотя, к сожалению, не могу назвать сегодня конкретную дату. Надеюсь, что он состоится до конца этого года", - сказал Ермак.

В целом в течение непростых 7-часовых переговоров делегации прошли практически по всем пунктам, которые касаются договоренностей лидеров "нормандской четверки", достигнутых в Париже: вопросы безопасности, политические, доступ Красного Креста, освобождение удерживаемых лиц.

Важно, что после длительного периода на берлинской встрече присутствовали послы ОБСЕ Грау и Чевик. Это дает надежду, что связь между "нормандским" и "минским" форматами будет "очень прочной, надежной и эффективной", отметил Ермак.

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Он выразил надежду, что следующая встреча советников состоится в течение ближайших недель. К тому времени к работе присоединятся помощники и консультанты.

Глава ОП убежден, что после нынешней встречи очень много вопросов начнут решаться эффективнее и быстрее на уровне Минского процесса.

"Считаю, что в ближайшее время сможем говорить о конкретных достижениях, конкретных шагах которые действительно приведут к миру на нашей земле, к возвращению наших территорий. Мы работаем 24/7", - подчеркнул Ермак.

Он также отметил, что не разделяет позицию представителя РФ Дмитрия Козака, который в комментарии российским журналистам заявил, что никаких прорывов во время переговоров не произошло.

Сами переговоры Ермак назвал очень важными и указал, что они продвигаются тем путем, который Украина принципиально занимает.

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