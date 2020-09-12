Украина в Париже подтвердила, что может изменить постановление о выборах на Донбассе

В ходе встречи политических советников лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже 11 сентября украинская делегация отметила возможность внесения изменений в постановление Верховной Рады о назначении местных выборов.

Об этом заявил после встречи представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Андрей Костин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня на встрече было отмечено, что на рассмотрении украинского парламента находится проект о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов, который предусматривает другую редакцию п.4. в отношении которого столько шумных спекуляций. Предложенная редакция полностью соответствует Минскому комплексу мер", - сказал Костин.

По словам Костина, представитель Украины в ТКГ Леонид Кравчук, обратившись к украинскому парламенту, поставил вопрос об анализе п.4 постановления о назначении местных выборов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Договорились, что в ближайшее время Рада рассмотрит проект, корректирующий постановление о местных выборах, - Козак

"Я надеюсь, что в процессе рассмотрения проекта Кравчук сможет выступить перед парламентом, принести свои аргументы чтобы продемонстрировать, что Украина привержена выполнению Минских соглашений", - сказал Костин.

Ранее приглашенные в ТКГ представители ОРДО и ОРЛО обвинили Украину в нарушении Минских соглашений после назначения местных выборов, требуя их проведения также в ОРДО и ОРЛО.

Также на Цензор.НЕТ: Выполнить Минские соглашения в нынешнем виде невозможно, - Кравчук

Проект постановления о внесении изменений в постановление о проведении местных выборов был внесен народным депутатом Александром Качурой.

Согласно этому проекту, "Выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, не назначенные в соответствии с пунктом 2 этого постановления, будут назначены в определенные законами порядке и сроки при условии: полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе".

Читайте также: Мы можем общаться с боевиками, главное - не подписывать документов, - Кравчук