На переговорах достигнут прогресс в вопросе доступа представителей Красного Креста к удерживаемым на оккупированных территориях лицам, - Офис президента
1 22620
Одним из достижений переговоров 11 сентября в Берлине в "нормандском формате" на уровне политических советников стало решение о допуске представителей Красного креста.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Во время встречи большое внимание было уделено вопросам взаимного освобождения удерживаемых лиц и обеспечение полного и беспрепятственного доступа Международного комитета Красного Креста к таким лицам.
Реализация предоставленных украинской стороной предложений дает основания ожидать достижения прогресса в доступе международных правозащитных организаций к удерживаемым лицам в ближайшее время.
Достигнута договоренность встретиться в формате советников лидеров стран - участниц "Нормандской четверки" в течение следующих недель и продолжить обсуждение выполнения Парижских договоренностей и подготовки Берлинского саммита в нормандской формате".