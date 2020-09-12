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На переговорах достигнут прогресс в вопросе доступа представителей Красного Креста к удерживаемым на оккупированных территориях лицам, - Офис президента

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На переговорах достигнут прогресс в вопросе доступа представителей Красного Креста к удерживаемым на оккупированных территориях лицам, - Офис президента
Одним из достижений переговоров 11 сентября в Берлине в "нормандском формате" на уровне политических советников стало решение о допуске представителей Красного креста.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

В сообщении отмечается: "Во время встречи большое внимание было уделено вопросам взаимного освобождения удерживаемых лиц и обеспечение полного и беспрепятственного доступа Международного комитета Красного Креста к таким лицам.

Реализация предоставленных украинской стороной предложений дает основания ожидать достижения прогресса в доступе международных правозащитных организаций к удерживаемым лицам в ближайшее время.

Достигнута договоренность встретиться в формате советников лидеров стран - участниц "Нормандской четверки" в течение следующих недель и продолжить обсуждение выполнения Парижских договоренностей и подготовки Берлинского саммита в нормандской формате".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В вопросе освобождения удерживаемых лиц много зависит от доступа Красного Креста к местам их содержания, - представитель Киева на переговорах Третьякова

Автор: Роман Свиридович

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Топ комментарии

  • Arab 961433ac
    Горбачева еще введите в контактную группу, он тоже предложений накидает
  • Андерсен a4cbf7de
    Да не только про тюрьму речь. Человек все таки понимает что свое имя потом не восстановить, жизнь когда то закончится и хочется что бы народ не ходил и не плевал на могилу. В отличии кстати КравчуАка.. этому лицемеру все как с гуся вода.. хоть плюнь в очи.. ( случись он и Медведчуку будет дифирамбы петь а то и Путину.. гнилой от природы...)
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Если бы предатели не слили операцию по вагнеровцам кацапам, то прогресс был бы на порядок большим.
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