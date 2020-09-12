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Резников: Украина ничего не обещала, но в парламенте есть проект корректировки постановления о местных выборах

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Резников: Украина ничего не обещала, но в парламенте есть проект корректировки постановления о местных выборах
На переговорах политических советников "нормандской четверки" в Берлине украинская сторона не обещала пересмотреть постановление Верховной рады о проведении местных выборов. Однако, в парламенте действительно зарегистрирована инициатива, содержащая коррективы к постановлению.

Как передат Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава украинской делегации в Берлине, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

Как пояснил Резников, было бы некорректно во время встречи политических советников обсуждать вмешательство в суверенитет украинского парламента.

"Никто не брал на себя обсуждать компетенции украинского парламента или вмешиваться в его суверенитет", - подчеркнул он.

Однако, по его словам, в парламенте в конце июля было зарегистрировано предложение по корректировке постановления о местных выборах, о чем были проинформированы представители России.

"Они проинформированы, что есть инициатива украинских депутатов, самостоятельная инициатива, не связанная ни с чьей позицией. Эта инициатива, если я не ошибаюсь, была предложена после начала режима прекращения огня, ее можно проверить на сайте ВР. Ни Козак, ни другие политические советники не собираются вмешиваться в суверенитет парламента", - добавил Резников.

Напомним, после переговоров советников "нормандской четверки" представитель России Дмитрий Козак заявил, что стороны договорились о внесении в Верховную раду предложения по корректировке постановления о местных выборах.

Автор: Роман Свиридович

Топ комментарии

  • Pacersoft Assa
    Не мытьем, так катаньем впихивают раковую опухоль Донбасса в тело Украины. А 73% даже не поймут, как они снова стали нетитульной нацией и никогда не сложат 2+2, потому что их потолок - 1+1.
  • Olga A 6130c05e
    Зетвари, вы уже прокляты до седьмого колена!!!!
  • Порохобандерівець
    Крок назад, як я казав.

    Прокиньтеся. Зеленським править *****.
    І через нього править.................... НУ?
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