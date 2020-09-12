Из-за ошибки законодателей в Избирательном кодексе вся агитационная компания местных выборов под угрозой срыва, - КИУ
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель на брифинге 11 сентября, сообщает "Укринформ".
Он рассказал, что 15 сентября в Украине появятся первые официальные кандидаты на местных выборах, которые не смогут вести полноценную агитационную кампанию. Им это не позволит сделать нынешняя редакция Избирательного Кодекса. Так, в части 6 статьи 57 прописано, что стоимость агитационных материалов не должна превышать 6% необлагаемого минимума доходов граждан. Необлагаемый минимум сейчас составляет 17 гривен. 6% от него - это 1 грн 2 коп.
Кошель объясняет, что законодатель просто перепутал необлагаемый минимум и прожиточный минимум, который составляет 2189 грн.
В КИУ отмечают, что к избирательной агитации относятся плакаты, открытки, календари, блокноты, ручки, зажигалки, спички, бейджи, USB-флешки, футболки, зонтики и шарфы.
"Таким образом, после официальной регистрации кандидат не сможет заплатить за открытку, плакат, блокнот, ручку, любую другую форму ведения агитации сумму большую чем 1 грн 02 коп.", - отмечает Кошель.
В КИУ отмечают, что из-за таких правила политики или не смогут проводить агитацию, или же перенесут свою кампанию в "тень", когда агитировать за счет различных благотворительных фондов, которые юридически не будут иметь никакого отношения к кандидату.
Например, по словам Кошеля, кандидат не сможет раздать листовки с программой партии и справочной информацией, потому что они дороже одной гривну и закон будет расценивать это как форму подкупа.
В КИУ призывают парламент уже на следующей сессионной неделе принять технические изменения в Избирательный кодекс и исправить ошибку.
Кроме того, в КИУ считают, что после исправления этой ошибки парламентариям стоит также параллельно убрать из перечня агитации шарфы, зонтики, или USB-флешки, потому что они могут становиться формой подкупа.
"... те же флешки с символикой партии или кандидата для кого-то из избирателей будут просто агитационным материалом, а для кого-то - какой выгодой", - рассказал Кошель.