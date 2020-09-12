Из-за ошибки законодателей в Избирательном кодексе вся агитационная компания местных выборов под угрозой срыва, - КИУ

Агитационная кампания на этих местных выборах может сорваться, так как законодатели допустили ошибку в Избирательном кодексе. Они перепутали прожиточный минимум с необлагаемым минимумом, поэтому политикам запретили тратить на агитацию больше чем одну гривну.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель на брифинге 11 сентября, сообщает "Укринформ".

Он рассказал, что 15 сентября в Украине появятся первые официальные кандидаты на местных выборах, которые не смогут вести полноценную агитационную кампанию. Им это не позволит сделать нынешняя редакция Избирательного Кодекса. Так, в части 6 статьи 57 прописано, что стоимость агитационных материалов не должна превышать 6% необлагаемого минимума доходов граждан. Необлагаемый минимум сейчас составляет 17 гривен. 6% от него - это 1 грн 2 коп.

Кошель объясняет, что законодатель просто перепутал необлагаемый минимум и прожиточный минимум, который составляет 2189 грн.

В КИУ отмечают, что к избирательной агитации относятся плакаты, открытки, календари, блокноты, ручки, зажигалки, спички, бейджи, USB-флешки, футболки, зонтики и шарфы.

"Таким образом, после официальной регистрации кандидат не сможет заплатить за открытку, плакат, блокнот, ручку, любую другую форму ведения агитации сумму большую чем 1 грн 02 коп.", - отмечает Кошель.

В КИУ отмечают, что из-за таких правила политики или не смогут проводить агитацию, или же перенесут свою кампанию в "тень", когда агитировать за счет различных благотворительных фондов, которые юридически не будут иметь никакого отношения к кандидату.

Например, по словам Кошеля, кандидат не сможет раздать листовки с программой партии и справочной информацией, потому что они дороже одной гривну и закон будет расценивать это как форму подкупа.

В КИУ призывают парламент уже на следующей сессионной неделе принять технические изменения в Избирательный кодекс и исправить ошибку.

Кроме того, в КИУ считают, что после исправления этой ошибки парламентариям стоит также параллельно убрать из перечня агитации шарфы, зонтики, или USB-флешки, потому что они могут становиться формой подкупа.

"... те же флешки с символикой партии или кандидата для кого-то из избирателей будут просто агитационным материалом, а для кого-то - какой выгодой", - рассказал Кошель.

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