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Кравчук: Инспектирование под Шумами потребовал провести лично Козак

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Кравчук: Инспектирование под Шумами потребовал провести лично Козак
Провести инспектирование украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы требовал во время видеоконференции ТКГ помощник президента РФ Владимира Путина Дмитрий Козак.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"9 сентября, в качестве реакции на это событие (на угрозы Пушилина открыть огонь по позициям Объединенных сил под Шумами. - Ред.) состоялось заседание ТКГ в форме видеоконференции. Впервые на этой видеоконференции присутствовал господин Козак, советник президента России Владимира Путина. Я был удивлен почему вдруг пришел на заседание господин Козак. Он очень так энергично, даже с нотками ультиматума сказал, что Украина должна в конце концов решить, будет ли она выполнять Минские соглашения - или не будет. И причиной такого спича было то, что, мол, у села Шумы есть траншея, на которой украинские войска проводят инженерные работы", - рассказал Кравчук.

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Кравчук напомнил, что украинская сторона согласилась на ее проведение только при условии присутствия представителя ОБСЕ.

"10 сентября в 2 часа дня должно было состояться совместное инспектирование. Но вдруг утром та сторона (представители ОРДЛО. - Ред.) выдвинула дополнительные условия, что, мол, еще три точки нужно исследовать, нужно провести новые наблюдения и составить некий протокол, о чем не было и речи (во время видеоконференции. - Ред.)", - рассказал Кравчук, добавив, что Украина не согласилась на такие условия и взяла паузу.

"Но после этого начался прицельный огонь по тому пункту, где находилась миссия и представитель ОБСЕ. Это была не просто угроза, а реальные действия, стрельба. Нам быстро удалось сделать шаги, которые обезопасили жизни этих людей", - отметил глава украинской делегации в ТКГ.

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Кравчук добавил, что украинская сторона располагает данными о более чем десяти точках со стороны российских оккупационных войск, где зафиксированы реальные нарушения Минских соглашений и договоренностей о режиме всеобъемлющей тишины.

"Мы подали эти видеонаблюдения в соответствующие инстанции и ждем реакции. Мы просто не хотим делать из этого шоу и не хотим создавать предпосылки, которые бы помешали нашему движению вперед к миру. И прежде всего, возможностям встретиться советникам президента, а потом, надеемся, главам государств. Это основная фабула", - подчеркнул Кравчук.

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Топ комментарии

  • Helg1961
    Г-н Кравчук. А если бы он потребовал Вас отрезать свой половой орган, Вы бы его отрезали?
  • aleks kyb
    Кравчук, вы думаете развести как лоха Вову Пу? Сами на себя в зеркало смотрели? Осел, Клоун, старпер-маразматик - два, пианино и Верещучка на зонтике. Хто вы?
  • Тарапунька
    Значит какой-то там расеянский дрыщ по фамилии козак диктует условия Украине? Да что это за хрень, в конце концов, почему наш звездидент позволяет такое???
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