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В Украине за сутки 3 103 новых случая COVID-19, число жертв рекордное - 72 человека

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В Украине за сутки 3 103 новых случая COVID-19, число жертв рекордное - 72 человека
В Украине по состоянию на утро субботы, 12 сентября, зафиксированы 3 103 новых случая заражения. При этом 72 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 11 сентября, сообщалось о рекордных 3 144 инфицированных, 10 сентября – о 2 582 новых случаях COVID-19 за сутки, 9 сентября было выявлено 2 551 инфицированный.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро субботы 151 859 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 148 человек, выздоровели - 68 346 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 80 365 человек, что на 1 690 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (428), Харьковской (292), Тернопольской (280), Одесской (225) областях.

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 3 233 подозрения на COVID-19.

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Топ комментарии

  • Сергей Биховец
    Умерших от ковид:
    Швеция (без карантина) - 5843
    Дания (вводила карантин) - 629
    Финляндия (вводила карантин) - 337
    Норвегия (вводила карантин) - 265
  • Rostyslav Komarnytsky
    Насправді ситуація ще гірша. Те, що я дізнався сьогодні у одного лікаря, жсчхнуло навіть мене. Ці всі показники треба множити на 6. Бо зелені презервативи дали вказівку статистику редагувати. І платні ІФА тести (М), які показують лише гостру фазу, але не показують, чи хворіла людина леоко
    Формою, чи безсимптомно - з цієї опери. Масове безкоштовне тестування не вводять свідомо. І звичайно ж, гроші з Фонду боротьби з коронавірусом - на дороги - це злочин. І ця ситуація не поліпшилася при літньому теплі. А тепер вона лише погвршуватиметься, як ми вже бачимо. Весняна Італія може нам здатися квіточками.
  • aquarius580 .
    " - Что пишем ?
    - Ковид, конечно !
    - Какой ковид ? На трупе два огнестрела и семь ножевых !
    - Пиши: ковид с сопутствующими хроническими. "
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