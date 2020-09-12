Члены Венецианской комиссии отказались от участия в видеоконференции с главой ОАСК Вовком, "слуги народа" согласились, - ЦПК
Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.
"Для Вовка организовали международную конференцию, на которую были приглашены члены Венецианской комиссии и народных депутатов. Однако члены ВК отказались садиться с Вовком за один стол, даже если он и виртуальный (европейцы должны были принять участие в мероприятии онлайн)", - сообщили в ЦПК.
В то же время, добавили в ЦПК, "слуги народа", в частности глава профильного комитета Андрей Костин, член этого комитета Сергей Демченко, заместитель председателя комитета по вопросам евроинтеграции Мария Мезенцева и член антикоррупционного комитета Алексей Жмеренецкий проблем не увидели и спокойно приняли участие в мероприятии.
17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.
21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.
Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть. Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.
11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".
Высший совет правосудия рассмотрел вопрос временного отстранения от должностей судей ОАСК. Он принял решение вернуть генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство о временном отстранении от осуществления правосудия судьи главы ОАСК Павла Вовка в связи с привлечением к уголовной ответственности.