Члены Венецианской комиссии отказались от участия в видеоконференции с главой ОАСК Вовком, "слуги народа" согласились, - ЦПК

Скандальный председатель Окружного админсуда Вовк, которого НАБУ подозревает в масштабных преступлениях, привлек политтехнологов, чтобы отбелить свою репутацию.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"Для Вовка организовали международную конференцию, на которую были приглашены члены Венецианской комиссии и народных депутатов. Однако члены ВК отказались садиться с Вовком за один стол, даже если он и виртуальный (европейцы должны были принять участие в мероприятии онлайн)", - сообщили в ЦПК.

В то же время, добавили в ЦПК, "слуги народа", в частности глава профильного комитета Андрей Костин, член этого комитета Сергей Демченко, заместитель председателя комитета по вопросам евроинтеграции Мария Мезенцева и член антикоррупционного комитета Алексей Жмеренецкий проблем не увидели и спокойно приняли участие в мероприятии.

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17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть. Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

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11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Высший совет правосудия рассмотрел вопрос временного отстранения от должностей судей ОАСК. Он принял решение вернуть генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство о временном отстранении от осуществления правосудия судьи главы ОАСК Павла Вовка в связи с привлечением к уголовной ответственности.