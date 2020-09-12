Защита Маркива подала в суд новые доказательства его невиновности

Адвокаты военнослужащего Нацгвардии Виталия Маркива подали в апелляционный суд присяжных Милана новые доказательства по делу о гибели иностранных репортеров на Донбассе в мае 2014 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Документы были предоставлены перед началом апелляционного процесса, который стартует в Милане 29 сентября.

Как сообщили защитники Маркива, в основе новых доказательств - выводы журналистского расследования, которые вошли в фильм The wrong place ("Не в том месте, не в то время") о деле Роккелли-Маркива.

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Речь идет о нескольких экспериментах: один касается визуального контроля с горы Карачун (позиции украинских войск) места трагического случая у керамического завода, другой - баллистического испытания по дальности стрельбы из различных видов оружия. Эти исследования с участием итальянских экспертов научно подтвердили, что Маркив с Карачуна не мог различать человеческие фигуры у керамического завода, не мог целиться и попасть в них с расстояния около 1800 метров из имеющегося у него автомата АК-74.

Адвокаты просят приобщить к рассмотрению дела эксперименты, использованные в фильме, или фрагмент ленты, заслушать новых свидетелей-участников фильма (включая экспертов), а в случае необходимости, и режиссера-документалиста Кристиано Тинацци.

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Дополнительные доказательства в суд второй инстанции предоставляют и адвокаты государства Украина. Их материал базируется на результатах расследования украинского МВД. Они делают упор на звуковой следственный эксперимент, который показал, что обстрел начался со стороны пророссийских боевиков, а не с украинских позиций, как это утверждают итальянские присяжные.

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Защитники надеются, что новые доказательства смогут убедить апелляционный суд вынести Маркиву оправдательный приговор. Будут ли эти доказательства приобщены к рассмотрению дела в Милане, должен решить судья.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.