ГБР проводит экспертизы по делу о "пленках Ермака", фигурантов допросили, - Венедиктова

Государственное бюро расследований продолжает производство по делу о так называемых "пленках Ермака". Следствие находится на стадии проведения экспертиз.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сказала в интервью "Shuster online", информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается ГБР, то сейчас продолжаются экспертизы, насколько пленки смонтированы - не смонтированы, насколько можно идентифицировать голоса. Допросы всех людей, о которых было заявлено, и которые звучали на пленках, уже были осуществлены", - рассказала Венедиктова.

"Что касается НАБУ - я не вмешиваюсь в дела НАБУ абсолютно, и не забираю у них ничего, и не вмешиваюсь в то, что у них происходит. Но исходя из того, что нет публичной информации, думаю, что они точно так же сейчас в состоянии экспертиз. Поэтому будем ждать, как следствие будет разворачиваться", - добавила она.

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Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме этого он назвал Дениса Ермака "болтуном", а опубликовавшего записи депутата СН Лероса - "аферистом".

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что из-за записей разговоров Дениса Ермака ведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента.