На Донбассе "тишина", - Минобороны

С начала суток по состоянию на 12:00 районе проведения операции Объединенных сил на всех участках фронта сохраняется тишина.

Об этом сообщили в Министерстве обороны, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 12 часов 12 сентября фактов нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. На всех участках фронта наблюдается режим тишины", - отмечается в сообщении.

Боевых потерь со стороны подразделений Объединенных сил нет.

Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил.

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По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, вблизи линии соприкосновения на замаскированных позициях противник продолжал удерживать в готовности к применению минометы калибра 120-мм и 122-мм самоходные артиллерийские системы "Гвоздика", проводил тренировки их боевых расчетов по развертыванию и управления огнем. На отдельных передовых позициях оккупанты увеличили количество снайперских пар и разведывательных подразделений.

Украинские военные продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые коварные действия противника, отметили в Минобороны.

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