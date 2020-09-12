Новости

На Донбассе "тишина", - Минобороны

1 37540
На Донбассе "тишина", - Минобороны
С начала суток по состоянию на 12:00 районе проведения операции Объединенных сил на всех участках фронта сохраняется тишина.

Об этом сообщили в Министерстве обороны, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 12 часов 12 сентября фактов нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. На всех участках фронта наблюдается режим тишины", - отмечается в сообщении.

Боевых потерь со стороны подразделений Объединенных сил нет.

Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кравчук: Инспектирование под Шумами потребовал провести лично Козак

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, вблизи линии соприкосновения на замаскированных позициях противник продолжал удерживать в готовности к применению минометы калибра 120-мм и 122-мм самоходные артиллерийские системы "Гвоздика", проводил тренировки их боевых расчетов по развертыванию и управления огнем. На отдельных передовых позициях оккупанты увеличили количество снайперских пар и разведывательных подразделений.

Украинские военные продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые коварные действия противника, отметили в Минобороны.

Также на Цензор.НЕТ: Дезертир ВСУ, перешедший на сторону террористов "ЛНР", заочно приговорен к 8 годам лишения свободы, - прокуратура

Автор: Ольга Лузан

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Tema9
    Як так? Щоб ЗЄбидло завжди робило односторонні поступки і визнало що на в нас громадянська війна? Ти це хчеш?
  • Vladimir Soukhov
    Для кого ці казки про "тишу" ?
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Сводка ситуации за вчера 11 сентября 2020 года - Обстрелов 8 .. Ответный огонь 6 .. С нашей стороны потерь нет... И Вы думаете что что-то за сегодня изменится !? ок - подождем до вечера..
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости